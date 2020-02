Trump e Guaidó reunidos para discutir transição democrática na Venezuela

Donald Trump e Juan Guaidó estão reunidos na Casa Branca. O líder dos Estados Unidos e o autoproclamado Presidente da Venezuela discutem formas de acelerar a transição democrática na Venezuela.

Guaidó está numa digressão internacional por vários países para reunir apoio. até ao momento, Estados Unidos e quase 60 outros Governos reconhecem Guaidó como legítimo Presidente da Venezuela.

Esta terça-feira, Juan Guaidó foi convidado no discurso do Estado da União do Presidente norte-americano, onde recebeu uma ovação de pé de todos os membros do Congresso.