Economia dia a dia: Portugal cresce economicamente, mas qual é o outro lado da moeda?

A previsão de crescimento da economia portuguesa, para este ano, foi mais que duplicada pela Comissão Europeia.

Em fevereiro Bruxelas apontava que o Produto Interno Bruto português cresceria 1% este ano, mas esta segunda-feira publicou as projeções da primavera, prevendo que o PIB avance 2,4%.

O Governo português continua a ser mais pessimista nas suas previsões, já que no Programa de Estabilidade, de abril, aposta num crescimento de 1,8%.

Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional é mais otimista, apostando em 2,6%.

Mas qual é a razão para esta revisão em alta do crescimento económico nacional?

Bruxelas destaca o turismo como principal razão, ainda que a procura interna “permaneça fraca”.

Se as previsões forem confirmadas, Portugal irá crescer mais do dobro da zona euro e do conjunto dos 27 estados-membros da União Europeia.

Do outro lado da balança, as previsões do défice. Bruxelas aponta para apenas 0,1%, enquanto o Ministério das Finanças projetou 0,4%.

Prevê-se que a despesa pública continue a expandir, embora a um ritmo inferior ao das receitas e que o investimento publico aumente à boleia do Plano de Rec