As faturas da luz podem ficar mais caras em julho

É possível que no próximo mês, em julho, note um aumento na sua fatura da eletricidade.

Isto porque as tarifas de acesso à rede (TAR) vão subir, uma decisão da própria Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que foge ao habitual, já que estas tarifas só costumam “mexer” em janeiro de cada ano.

Na parcela das tarifas de acesso à rede, o consumidor paga os custos da rede elétrica e de todo o seu percurso. Desde o transporte, distribuição e os encargos associados.

Estas tarifas influenciam tanto a energia ativa como a potência contratada.

A justificação dada pela ERSE foi que detetou um desvio superior a dois mil milhões de euros no sistema elétrico. As contas que fez em dezembro não corresponderam à realidade e as ajudas do Governo contribuíram para os consumidores estarem a usufruir de um “desconto”, já que as tarifas de acesso estavam em terreno negativo.

Por isso, a ERSE tomou a sua decisão e é apoiada pelo Governo.

A eletricidade doméstica com tarifas reguladas não deverá sofrer qualquer alteração.

Mas o mesmo não se aplica aos clientes do mercado liberalizado, já que ficam dependentes da vontade dos seus comercializadores e alguns já anunciaram reduções, mas será que cobrem o aumento das tarifas?

O Expresso fez as contas e concluiu que pelo menos no caso da EDP Comercial, os preços finais vão subir em julho, e em alguns perfis de consumo ficarão inclusive mais caros do que os das tarifas reguladas.

Para tentar minimizar os aumentos da sua fatura, no início de julho faça uma comparação de preços entre os vários comercializadores de energia, por exemplo através do simulador da ERSE. Desta forma saberá qual lhe compensa mais consoante o seu perfil de consumo.

As opções vão aparecer da mais barata para a mais cara, mas estude as ofertas em pormenor, já que os detalhes podem alterar o preço final.

Vale a pena acompanhar o mercado, para perceber se os tarifários indexados continuam a ser os que compensam mais.

Se fizer as simulações e perceber que há preços muito abaixo daqueles que está a pagar, é altura de mudar de tarifário.

Verifique se a tarifa horária e a potência que tem contratadas são as indicadas para o seu consumo, já que pode poupar aqui alguns euros.