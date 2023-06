Santarém é 'longe' para ser palco do novo aeroporto?

“Portela ou Rio Frio: o futuro do aeroporto de Lisboa decide-se até 13 de novembro”, escrevia o Expresso em manchete numa edição de 1974.

A localização do novo aeroporto de Lisboa arrasta-se desde 1969. A discussão continua na ordem do dia e a dar que falar, sobretudo no meio político.

Em setembro do ano passado o Governo criou uma Comissão Técnica Independente para estudar o futuro do aeroporto de Lisboa.

Começaram por ser 17 opções, já foram reduzidas para sete e agora a Comissão Técnica Independente deverá apresentar, até ao final do ano, as localizações hierarquizadas por ordem de viabilidade.

A decisão será política. Tomada não só pelo Governo de PS, como pela oposição PSD, por acordo dos líderes dos dois maiores partidos.

João Galamba, ministro das Infraestruturas, chegou ao seu cargo já depois destas decisões, e esta terça-feira acabou por criticar a opção de Santarém, na primeira vez que falou sobre a localização do novo aeroporto.

Em setembro de 2022, o primeiro-ministro, António Costa, disse:

“- Santarém pode ser uma hipótese?

-Não quero entrar em muitos pormenores, mas essa é uma das soluções que vai ser considerada na avaliação”.

E conclusões ainda não há, mas esta terça-feira João Galamba deixou clara a sua posição, na CNN Portugal Summit.

“Pergunta se acho o aeroporto em Santarém longe, acho. Se acho que a probabilidade de ser viável é alta, não, acho muito baixa”.(…) Essa ideia de que há ali um aeroporto às mãos de semear com investimento apenas privado e custo zero para o Estado é do domínio da fantasia.”

António Costa apontou inicialmente para uma decisão total tomada até final deste ano. João Galamba diz agora que a decisão deve atrasar e ser tomada no primeiro semestre de 2024.

João Galamba falou também do atual aeroporto Humberto Delgado.

“Vamos viver com a Portela durante muitos anos. Até podem ser mais dependendo das decisões da comissão. Mas 12 anos viveremos sempre com a Portela”.

Entre estudos, decisões e efetiva construção do novo aeroporto, espera-se que passe pelo menos uma década.

Por agora, os estudos decorrem e em cima da mesa as opções: Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém; Alcochete + Portela; Pegões, Rio Frio + Poceirão.

Esta quarta-feira, os holofotes voltaram-se novamente para João Galamba, que foi falar ao Parlamento na comissão de Economia. O aeroporto foi um dos temas e o ministro justificou a sua declaração na CNN, começando por relembrar que o relatório que sair da CTI será a base da decisão política e que as suas declarações não o influenciam.

"Quando sair esse relatório, esse relatório não vai dizer que Santarém é perto de Lisboa. É um facto. Mas repare, é um facto reconhecido por todos e já foi reconhecido publicamente por todos. Mas isso não significa que não possa haver um aeroporto em Santarém. Mas que é um aeroporto, que se vier a existir e se for em Santarém, a 80 km de Lisboa, que é longe, é um facto".

João Galamba também falou das propostas que a ANA apresentou para melhorar o atual aeroporto, afirmando que o Governo está a terminar a avaliação e garantiu soluções para atenuar os constrangimentos que trazem os meses de verão.