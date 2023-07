A guerra digital está instalada entre Zuckerberg e Musk

E começou um duelo digital entre dois dos homens mais ricos do mundo. De um lado Elon Musk, o dono da Tesla, SpaceX e da sua mais recente conquista: o Twitter. Do outro lado, Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, dona do Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp e agora da Threads.

No Twitter, em junho, Elon Musk chegou a sugerir um duelo com Zuckerberg em Las Vegas. Mas para já o confronto entre os dois empresários deverá ficar limitado ao negócio das redes sociais.

A Threads é a nova aposta de Zuckerberg, uma ferramenta que concorrerá diretamente com o Twitter, já que são vários os pontos que unem estas redes sociais.

Disponível para download desde esta quinta-feira, contabilizou cinco milhões de utilizadores nas suas primeiras quatro horas de vida, informação que foi dada pelo próprio Zuckerberg na sua conta da Threads.

Entre os utilizadores da nova rede, a Meta destaca três celebridades: a cantora Shakira, o cozinheiro Gordon Ramsay e o ator Jack Black. Também já há gigantes do entretenimento e imprensa com contas, como a revista The Hollywood Reporter ou a plataforma de streaming Netflix.

Ainda não está disponível na União Europeia nem em equipamentos com o sistema Android, por isso este número foi alcançado apenas por utilizadores de Iphone em 100 países diferentes. Se chegará à Europa? Só saberemos quando Bruxelas der, ou não, luz verde à sua implementação em espaço europeu. Decisão que, segundo o líder do Instagram, pode demorar “muitos meses”.

A notícia do lançamento desta nova rede social surgiu após o Twitter ter anunciado que ia limitar o número de publicações a consultar num só dia, medida que deu lugar a várias críticas de utilizadores e anunciantes da plataforma.

Também criticado foi o último anúncio de Musk. A ideia do empresário é permitir o acesso ao muito utilizado painel “TweetDeck” apenas a contas pagas.

Destronar o Twitter não será tarefa fácil, mas Zuckerberg já provou que sabe jogar neste tipo de duelos, exemplo disso são os reals do Instagram para competir com o Tiktok e os stories que quase fizeram esquecer a rede social Snapchat.

Do outro lado, Elon Musk atacou a nova plataforma ao dizer que a rede irá recolher todo o tipo de dados dos utilizadores e a verdade é que irá ter acesso à localização e ao histórico de pesquisas, tal como as outras redes sociais da Meta.

As principais diferenças entre as duas plataformas passam pelo tamanho dos posts: no Twitter há um limite de 280 caracteres, na Threads o limite é de 500 caracteres. E na nova rede não haverá limites de leitura diários.

Para ser utilizador deverá ligar-se diretamente à sua conta de Instagram, não sendo assim preciso criar uma comunidade do zero, já que todos os contactos passarão diretamente do Instagram para a Threads.

Continuaremos a acompanhar o crescimento desta nova rede social e a assistir a este duelo de gigantes.