A habitação em Portugal está cada vez mais cara: um resumo dos números atuais

Quem vive ou quer viver na capital do país tem agora de se sujeitar a pagar cada vez mais caro pela habitação.

Nos primeiros três meses do ano, os preços do metro quadrado das casas em Portugal desaceleraram. Mas em Lisboa nem por isso.

Aliás, em Lisboa foi registada uma aceleração dos preços e o crescimento acabou por ser superior à média do país, quando comparado com o mesmo período do ano passado, situação que não acontecia desde 2020.

Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram ainda que nos primeiros três meses de 2023 o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal registou um crescimento de 7,6% face ao ano passado. Uma desaceleração face aos 10,7% de subida no trimestre anterior.

Em Lisboa, os preços no primeiro trimestre eram 9,2% mais altos do que no mesmo período do ano passado. Um número superior aos 8% de crescimento dos preços no quarto trimestre de 2022.

Os preços no mercado vão crescendo, também, à boleia das compras estrangeiras. Segundo o INE, nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, o preço mediano por m2 das transações envolvendo compradores estrangeiros, superou em mais de 70% os valores das transações feitas por cidadãos nacionais. Ou seja, os estrangeiros compram as casas 70% mais caras do que os portugueses.

O arrendamento das casas também parece não ser solução. Segundo o INE, em junho os preços das rendas subiram 4,6% se compararmos com o mesmo mês do ano passado.

Neste caso, todas as regiões registaram aumentos.

A crise na habitação não parece dar tréguas, por isso os portugueses já procuram alternativas.

Na edição do semanário da semana passada, o Expresso escreveu em manchete: “Preço das casas aumenta procura de garagens para viver.”

É legal e mais barato, por isso foi uma alternativa arranjada pelos portugueses, a par com lojas, armazéns ou outros espaços que seja possível transformar em habitação.

Os preços variam conforme os acabamentos e a escolha de materiais, mas transformar uma garagem em habitação pode custar entre 20 mil a 200 mil euros.