Agora as praias do Algarve só têm estrangeiros e algarvios? Não é bem assim, mas já esteve mais longe

Sim há portugueses no Algarve, mas este ano muitos não chegaram a fazer as malas.

Apesar de o turismo em Portugal estar a recuperar a passos largos depois da pandemia da covid-19, o Algarve é a única região do país onde o turismo permanece aquém dos níveis pré-pandemia.

Se há uma subida de 9% de turistas estrangeiros a chegar a Portugal, segundo o INE, e o aeroporto de Faro continua cheio, são mesmo os portugueses que têm deixado o sul de Portugal mais vazio.

Só a vinda de canadianos subiu mais de 36% em relação ao ano passado, os americanos são mais 22%.

A subida do custo de vida geral e das taxas de juro que fazem escalar os preços da habitação, fizeram com que os portugueses pensassem duas vezes quanto às suas férias.

Agora, muitos dos que noutro ano rumariam às praias do mar mediterrâneo, procuram férias mais baratas, seja em Espanha ou no norte de África.

Ainda que os números do início do ano fossem animadores, os tão aguardados meses de verão no Algarve, estão aquém do esperado.

O mesmo não se tem notado no resto do país, que regista uma procura crescente dos turistas comparando com o ano pré-pandémico. Só o turismo no norte cresceu mais de 17%

Ao todo, o turismo em Portugal registou 7,4 milhões de dormidas e 2,9 milhões de hóspedes em junho.

E apesar de o Algarve estar longe dos números pré-pandemia, é a região que contabiliza mais dormidas em todo o país.