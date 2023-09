Economia dia a dia

A Autoeuropa está em crise, por isso, conte com menos T-Roc

A Autoeuropa, a fábrica portuguesa do grupo Volkswagen, irá fechar durante 9 semanas, deixando os seus trabalhadores em lay-off, mas já foi garantido o pagamento de 95% do seu salário. Quantos carros ficarão por colocar no mercado? E irá sentir o impacto na sua carteira?