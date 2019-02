Mulheres de combatentes do Daesh estão a fugir da Síria

Na Síria, as forças curdas garantem que o último reduto do Daesh está prestes a cair. E muitas das mulheres dos últimos combatentes do autoproclamado Estado Islâmico estão a abandonar os maridos e a fugir. É o que mostra a reportagem da Sky News, a televisão britânica associada da SIC.