Operação militar contra último reduto do Daesh na Síria prestes a ser lançada

Na Síria, a coligação anti-jihadista prepara-se para lançar a derradeira operação militar contra o último reduto do Daesh. Esta semana, mais de sete mil pessoas saíram de Baghouz. Juntaram-se aos mais de 30 mil que abandonaram a região nas últimas semanas.

As forças curdo-árabes acusam os jihadistas de usarem os civis como escudos humanos.

Um número indeterminado de combatentes do autoproclamado Estado Islâmico resiste ainda no interior desta povoação do leste da Síria. A batalha contra os bastiões do Daesh é atualmente a principal frente da guerra civil Síria.