Aliança dos combatentes curdos e árabes volta a atacar o Daesh

O líder das Forças Democráticas da Síria (SDF), aliança dos combatentes curdos e árabes, anunciou este sábado que foi retomada a ofensiva contra o Daesh no leste da Síria, em cooperação com a coligação anti-jihadista, liderada por Washington.

"Relançámos as operações militares contra as células do Daesh em Deir Ezzor. As nossas forças estão a trabalhar com as da coligação", afirmou Mazloum Abdi numa entrevista telefónica com a agência de notícias francesa AFP, três dias após o anúncio por SDS de uma interrupção dessas operações.

Abdi destacou também, na conversa com o jornalista, a importância de manter a presença norte-americana no equilíbrio de forças no país.

"Queremos que os americanos tenham um papel na Síria, para que russos e outros não monopolizem o terreno", disse Mazloum Abdi, acrescentando que é de todo o interesse "que as forças americanas fiquem para obter o equilíbrio na Síria".

As Forças Democráticas da Síria são um dos principais aliados dos Estados Unidos na luta contra o Daesh e integram as Unidas de Proteção do Povo (YPG), milícia curdo-síria que combateram o Daesh.

Lusa