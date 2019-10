Trump confirma morte do líder do Daesh

Donald Trump já confirmou a morte de um dos homens mais procurados do mundo. O líder do autodenominado Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu numa operação militar dos EUA no nordeste da Síria. A notícia foi avançada pelos media norte-americanos antes do Presidente dos EUA ter agendado um anúncio "muito importante".

Esta pode ser considerada a mais importante operação militar dos EUA a visar um líder extremista desde a morte, a 2 de maio de 2011, de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, às mãos das forças especiais norte-americanas, no Paquistão.