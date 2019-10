EUA prendem dois homens durante operação militar ao esconderijo do líder do Daesh

Dois homens foram detidos durante a operação militar no esconderijo de Al-Baghdadi, levada a cabo pelos Estados Unidos.

Em entrevista à BBC , um alto responsável militar norte-americano garantiu que os dois suspeitos estão numa instalação segura. Revelou ainda que as autoridades já se desfizeram dos restos mortais de Al-Baghdadi e que não têm intenção de revelar imagens da morte.

Esta segunda-feira, Donald Trump ponderou divulgar partes do vídeo da operação que levou à morte do líder do Daesh pelas tropas norte-americanas na Síria.

Os Estados Unidos garantem que o chefe do Daesh se suicidou ao detonar um colete com explosivos enquanto era perseguido por cães militares.