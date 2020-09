Oito portugueses suspeitos de integrarem o Daesh começam a ser julgados

Está marcado para esta terça-feira o início do julgamento dos oito portugueses suspeitos de integrarem o Daesh. A sessão, que tem lugar no Tribunal Criminal de Lisboa, deveria ter começado na semana passada, no entanto foi adiada devido à contestação da advogada de um dos arguidos.

Em tribunal estará Rómulo Costa, detido há um ano e a cumprir prisão preventiva na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa.

Rómulo terá ajudado dois irmãos a viajar para a Turquia para depois se juntarem à organização terrorista.

Em tribunal também deverá estar Cassimo Turé, que vive no Reino Unido e está com a medida menos gravosa de termo de identidade e residência.

Os restantes 6 arguidos estão desaparecidos.

Os arguidos são acusados de terem recrutado e financiado a deslocação de cidadãos britânicos e portugueses para o Daesh.