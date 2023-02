Daesh

Pelo menos 53 mortos em ataque atribuído ao Daesh no centro da Síria

Hussein Malla

Um ataque terrorista do Daesh matou 53 pessoas que colhiam trufas no leste da província de Homs, na Síria. Este ataque ocorre dias depois de uma ofensiva semelhante, no sábado, na mesma região, que matou 16 pessoas.