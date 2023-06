Soldado norte-americano assume ter tentado ajudar Daesh a atacar Forças Armadas dos EUA

Um militar norte-americano declarou-se esta quarta-feira culpado de tentar ajudar a organização jihadista Daesh a atacar as Forças Armadas dos EUA no Médio Oriente.

Cole Bridges, de 22 anos, acabou por passar informações a agentes da polícia federal dos EUA (FBI) que estavam infiltrados, divulgaram as autoridades norte-americanas.

Os agentes do FBI apresentaram-se como membros do grupo jihadista que controlou vastos territórios no Iraque e na Síria durante vários anos, antes de serem derrotados por forças locais apoiadas por uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

Cole Bridges, que ingressou nas Forças Armadas em 2019, declarou-se esta quarta-feira culpado de "tentativa de assistência material a uma organização estrangeira designada terrorista e tentativa de assassinato de militares dos EUA", referiram os procuradores federais em comunicado.

De acordo com a justiça norte-americana, o acusado era inicialmente um leitor de propaganda 'jihadista' na Internet.

Em outubro de 2020, começou a discutir com aquele que era afinal um agente do FBI, a quem transmitiu "formação e aconselhamento" para atacar "potenciais alvos em Nova Iorque".

Depois, o militar deu conselhos sobre como causar o máximo de danos e baixas num ataque aos militares dos EUA no Médio Oriente.

O soldado também enviou dois vídeos dele, um primeiro onde fica ao lado de uma bandeira 'jihadista' e um segundo, onde o homem faz "um discurso de propaganda a apoiar uma emboscada" contra os militares norte-americanos, destacaram os procuradores.

Desde o colapso territorial do autoproclamado "califado" em 2019, células 'jihadistas' realizaram ataques esporadicamente na região e, às vezes, são alvo de ataques norte-americanos.

Cole Bridges conhecerá a sua sentença em 02 de novembro, sendo que enfrenta até 20 anos de prisão por cada uma das duas acusações pelas quais se declarou culpado.