Rangel recusa bloco central: "Não se pretende ser apoio de recurso a um Governo socialista"

Paulo Rangel continua a rejeitar o cenário de bloco central, mas também não esclarece se admite ou não um diálogo com os socialistas para viabilizar um governo minoritário do PSD ou PS.

O candidato à liderança do PSD sublinhou esta segunda-feira as linhas vermelhas do partido: o Chega, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Numa comunicação aos jornalistas, lembrou que os sociais-democratas já viabilizaram governos socialistas, mas que o contrário ainda não aconteceu.

No entanto, Rangel espera não precisar do apoio do PS. "Vamos apresentar um projeto para uma maioria clima", disse.

