Legislativas: “O PSD neste momento é a alternativa que existe”

Rui Rio foi reeleito presidente do PSD, no sábado, com 52,5% dos votos nas eleições diretas do partido, que disputou com Paulo Rangel. Ricardo Baptista Leite considera que esta foi uma “vitória extraordinária e inesperada por muitos” e que se pretende agora alcançar a união dos sociais-democratas.

“Rui Rio conseguiu que, hoje, dentro do PSD, todos nos sintamos sociais-democratas”, afirmou.

Sobre as eleições legislativas, que se realizam a 30 de janeiro, o deputado considera que o PSD “é a única alternativa” a um novo Governo do Partido Socialista, que recorda estar no poder em 18 dos últimos 26 anos.

“Nos últimos 26 anos, temos tido 18 anos de Governos socialistas. Tudo o que herdámos neste país nestes últimos 26 anos é do PS na verdade: aumento da dívida pública, destruição da classe média, ausência de perspetivas de crescimento no futuro”, aponta.

Afirma ainda que o PS está “desgastado” e que o primeiro-ministro “não tem mão” no próprio Governo, sublinhando que, por isso, é necessária uma nova liderança e que Rui Rio tem a “seriedade e determinação” necessárias para mudar o país de rumo.

“O PSD, sob a liderança de Rui Rio, está fortemente comprometido para fazer as reformas de que o país precisa”.

