Cristina Rodrigues não vai ser candidata às próximas eleições legislativas

A deputada Cristina Rodrigues não se vai candidatar às próximas eleições legislativas, mas faz um balanço positivo do atual mandato "interrompido pela dissolução da Assembleia da República".

Durante os dois anos em que foi deputada, Cristina Rodrigues diz ter tentado "sempre estar próxima das pessoas e ouvir as suas preocupações".

Destaca as "alterações feitas ao Código Penal no sentido de incluir a violência patrimonial no crime de violência doméstica, a aprovação do estatuto de vítima para as crianças, a aprovação da lei de Bases do Clima, a alteração ao Código do Trabalho no sentido de aumentar os dias de luto pela perda de um filho, bem como no sentido de assegurar o direito à desconexão profissional, e por último, o fim da discriminação na dádiva de sangue".

No entanto, a deputada lamenta que "ainda não tenha sido possível dar um passo importante na criminalização dos maus tratos a todos os animais e na proteção das mulheres tornando o crime de violação um crime de natureza pública".

Despede-se da "atividade política ativa" garantindo que vai manter o ativismo que sempre exerceu pelas causas em que acredita.

"Tomo esta decisão com a certeza que fiz o meu melhor para estar à altura do cargo que exerci, sentindo uma enorme gratidão por ter tido a possibilidade de representar as pessoas", acrescenta em comunicado.

