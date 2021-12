O Livre quer voltar eleger um deputado ou até ter um grupo parlamentar. Os objetivos do partido foram conhecidos este domingo.

Rui Tavares, fundador do Livre, vai ser cabeça de lista por Lisboa. No encerramento do congresso, falou para a esquerda desiludida.

A tarefa do partido será convencer os eleitores, depois do passo em falso com Joacine Katar Moreira. Para isso, apostam no Estado Social, no Serviço Nacional de Saúde, na Europa e nos Direitos Humanos.