Listas do CDS às legislativas: não há um único cabeça de lista igual a 2019

O CDS aprovou na quarta-feira as listas de deputados para as eleições legislativas. Os nomes foram aprovados com 84% dos votos em Conselho Nacional. O líder, Francisco Rodrigues dos Santos, será cabeça de lista em Lisboa.

Não há um único cabeça de lista do CDS a estas eleições que o tenha sido em 2019.

A recusa de Rui Rio numa coligação leva o CDS a ir sozinho a eleições, com listas próprias levadas a Conselho Nacional e depois de votadas, por unanimidade, pelo núcleo restrito da direção, altura em que Francisco Rodrigues dos Santos decidiu falar aos jornalistas.

O Conselho Nacional acabou já depois das 02:00 com a aprovação das listas por 84%.

A discussão da liderança do partido fica para depois das eleições.

