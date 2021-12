Jerónimo defende que voto da CDU conta para derrotar a direita

Jerónimo de Sousa quer travar maioria absoluta do PS e o regresso do PSD ao poder. Em Trás-os-Montes, defendeu que o voto na CDU conta para derrotar a direita e o que chama de bloco central de interesses.

Num auditório cheio de durienses, Jerónimo de Sousa começou por enaltecer os 20 anos de Douro Património Mundial. Destacou uma região de enorme potencial, onde a riqueza está nas mãos de poucas pessoas.

O secretário-geral do PCP falou das eleições e no voto que contou e conta.

Na apresentação dos candidatos da CDU às legislativas por Vila Real, Jerónimo lembrou que quantos mais votos tiver o PS mais se vai aproximar das políticas de direita.

Em Macedo de Cavaleiros, o líder comunista já tinha deixado claro que quer travar a maioria absoluta do PS e o regresso do PSD. Para Jerónimo de Sousa a estabilidade do país está nas soluções da CDU.

