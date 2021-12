Livre defende acordo escrito com PS para assegurar governabilidade

O Livre está disponível para assinar um acordo por escrito com o PS para assegurar a governabilidade do país. Rui Tavares, fundador do partido, considera um erro não ter existido acordo entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS nesta última legislatura.

"Se houver uma maioria de esquerda, contribuiremos com um acordo assinado a quatro anos para ter estabilidade governativa por uma legislatura inteira. Se a direita ganhar, estaremos na oposição. Um acordo multipartidário, tão abrangente quanto possível em toda a área da esquerda, do progressismos, da ecologia, do europeísmo e das questões sociais”, disse Rui Tavares.

O fundador do Livre recorda que o partido já tinha defendido, em 2019, que “não haver um acordo assinado para quatro anos entre os vários partidos que sustentam uma maioria parlamentar" iria ser "o pecado original desta legislatura”. “E infelizmente viu-se que tínhamos razão”, remata.