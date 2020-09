Eleições nos EUA. Trump ataca senador republicano que morreu em 2018

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou com violência esta quarta-feira o senador republicano John McCain, que morreu em 2018, após a sua viúva declarar apoio ao candidato democrata às presidenciais, Joe Biden.

"Eu mal conheço Cindi McCain, para além de a ter nomeado para uma comissão a pedido do seu marido", escreveu Trump na sua conta pessoal no Twitter, referindo-se a um dos republicanos que, em vida, mais criticou o atual Presidente dos EUA. "Joe Biden era o capanga de John McCain", acrescentou o Presidente, referindo-se ao seu adversário nas eleições presidenciais de 0 de novembro, antes de denunciar "as más decisões sobre as guerras sem fim" do ex-senador, que chegou a ser candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. "Nunca fui fã de John (McCain). Cindi devia deixar Joe dormir", escreveu Trump, que se tem referido ao adversário democrata como Joe Dorminhoco, aludindo ao que considera ser a pouca vitalidade do ex-vice-Presidente nos mandatos de Barack Obama.