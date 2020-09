Donald Trump e Joe Biden: as diferenças e semelhanças nas propostas dos dois candidatos

Os impostos e salários: depois de muitos cortes e acusações de estar a beneficiar os mais ricos, Trump promete não aumentar os impostos. Biden prefere aumentar o salário mínimo de sete para 15 dólares por hora.

Na Economia ambos defendem uma proteção da indústria norte-americana. Trump abriu a guerra tarifária com a China e Biden, que tem o apoio dos sindicatos, poderá não abolir todas as taxas introduzidas.

Na Saúde, Trump sempre quis acabar com o ObamaCare, o plano de saúde criado pela administração Obama e considerado muito à esquerda. Biden, que foi vice-presidente de Obama, quer alargar a cobertura deste plano de saúde.

No dossier da Imigração, Trump quer acabar de construir o Muro na fronteira com o México e limitar a imigração. Biden promete acabar com o financiamento da construção.