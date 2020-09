É esta terça-feira. A antevisão do primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden

Os dois candidatos à Presidência dos Estados Unidos enfrentam-se esta noite na televisão. É o primeiro dos três debates mais importantes das últimas décadas.

Trump entra marcado pelo recente escândalo sobre os impostos. Joe Biden tem maior aprovação do público, mas os especialistas consideram que está sujeito a maior pressão.

O primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos está marcado para Cleveland, no estado do Ohio. Os tópicos centrais do embate serão o Tribunal Supremo, a covid-19, o estado da economia, as questões raciais e a violência nas cidades, a integridade do processo eleitoral e o histórico político de ambos.

Estes pontos foram escolhidos pelo pivô da Fox News Chris Wallace, que vai moderar a discussão na Universidade Case Western Reserve, em Cleveland.

São questões que estão na ordem do dia e que os especialistas consideram que deverão ser decisivas na eleição presidencial de novembro, em especial entre os independentes e indecisos.