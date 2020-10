Kamala Harris e Mike Pence. Quem são os dois principais candidados à vice-presidência dos Estados Unidos?

A candidata democrata

De um lado está Kamala Harris. Com 55 anos e natural da Califórnia, foi a mulher escolhida pelo candidato Joe Biden para vice-presidente. Filha de mãe indiana e pai jamaicano, pode vir a ser a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos.

Kamala Harris, senadora da Califórnia, é vista como uma das maiores armas da campanha democrata, pela ascendência e por ser mulher. Estudou política, economia e direito. Como procuradora-geral da Califórnia, lutou contra crimes de tráfico de seres humanos, tráfico de droga e crimes técnológicos.

Nos últimos anos, alinhou-se mais à esquerda do partido democrata. Conhecida pela feroz argumentação no Congresso e no Senado, chegou a entrar em confronto sobre questões de justiça racial com o agora aliado Joe Biden.

O candidato republicano

Do outro lado está o republicano Mike Pence: atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidato à vice-presidência. Tem 61 anos e uma postura diferente de Donald Trump. É apontado como um homem mais discreto, contra insultos e escândalos. Numa reunião na Casa Branca, em 2017, Pence elogiou 14 vezes o presidente em menos de 3 mintuos.

A imprensa norte-americana descreve-o como um homem leal. Os analistas dizem que o sorriso afável ajuda-o a minimizar os danos da campanha de Donald Trump.

Como governador do estado do Indiana, de onde é natural, foi responsável pela maior baixa de impostos nesse estado. Ficou também conhecido por ter assinado leis de restrição à prática do aborto.

Kamala Harris e Mike Pence vão estar esta noite frente-a-frente, no único debate entre vice-presidentes para as eleições de novembro nos Estados Unidos.