Mata-moscas vendidos pela campanha de Biden logo a seguir ao debate entre Pence e Kamala esgotaram

Foi durante dois minutos e três segundos que Mike Pence teve uma mosca pousada no cabelo.

Justin Sullivan

O tema deixou a internet ao rubro e foram até criadas várias contas no Twitter com a mosca.

A campanha de Biden também aproveitou a situação e a mosca na cabeça de Pence levou a que fossem vendidos quase 35 mil mata-moscas.

Duas horas depois do fim do debate, que juntou os dois candidatos a vice-Presidente dos Estados Unidos, o mata-moscas já vazia parte do merchandising da campanha e em menos de 24 horas já tinha esgotado.

"Os nossos apoiantes começaram a partilhar o momento na internat e a nossa equipa de digital decidiu reunir-se rapidamente", disse Zach McNamara, diretor de merchandising da campanha de Biden, em comunicado. O objetivo era mostrar que "Joe Biden e Kamala Harris irão sempre escolher a verdade em vez da mentira, a ciência em vez da ficção e a unidade em vez da divisão", acrescentou.

Twitter @zpmcnamara

Ainda antes da loja online colocar à venda os mata-moscas, Joe Biden já tinha publicado uma fotografia no Twitter onde dizia: "Contribuam com 5 dólares para esta campanha voar".