As caras (conhecidas) que apoiam Joe Biden

Taylor Swift

A cantora norte-americana de 30 anos optou pelo silêncio nas eleições de 2016, mas em 2020 comprometeu-se a usar a sua plataforma para passar uma mensagem política. Mais do que nunca, Swift pede um Presidente que reconheça que as “pessoas de cor” precisam de se sentir seguras e representadas, que as mulheres têm o direito de decidir sobre o seu corpo e que a comunidade LGBTQIA+ precisa de ser incluída na sociedade.

Billie Eilish

Com 18 anos, estas serão as primeiras eleições em que a cantora pode participar e decidiu que o seu primeiro voto será para Joe Biden. Seguindo o exemplo de outros colegas, Billie Eilish partilha com os fãs mais jovens a importância e peso do seu voto.

“O Donald Trump está a destruir o nosso país e tudo aquilo com que nos preocupamos”.

John Legend

Apesar do cantor e da mulher, Chrissy Teigen, terem apoiado a senadora Elizabeth Warren nas eleições primárias, o seu apoio recai agora sobre Joe Biden e Kamala Harris. Numa entrevista recente, explicaram que não votam em Biden apenas por alternativa a Trump, mas porque acreditam que fará um “trabalho incrível” e será capaz de “sarar” as feridas do país.

“The Rock”

Dwayne Johnson, mais conhecido como “The Rock”, nunca escondeu o seu desdém por Donald Trump, sobretudo depois da morte de George Floyd. Na altura, numa publicação emotiva no Instagram, questionou onde estava o “líder sensível” que o país precisa. Mais tarde, em setembro, tornou oficial o seu apoio à campanha de Biden e Harris na que considera “a eleição mais crítica” em décadas.

As eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos decorrem a 3 de novembro. Os eleitores escolhem os membros do Colégio Eleitoral, que se reunirá depois a 14 de dezembro para eleger oficialmente o Presidente e o vice-presidente. Donald Trump e Joe Biden estão na corrida.

Acompanhe o especial Eleições nos EUA para mais informações. Nos próximos dias vamos publicar vários conteúdos.