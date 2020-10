Quem está contra e a favor de Trump?

Donald Trump tem o apoio de várias celebridades, como atores, músicos e até ícones do desporto. Mas também há celebridades que demonstram estar contra o republicano.

Grande parte das manifestações feitas contra ou a favor são através da rede social Twitter.

Celebridades a favor de Trump

É o caso de Conor McGregor, que demonstrou apoio ao Presidente norte-americano através do Twitter, considerando que Donald Trump é um "Presidente fenomenal".

Também o ator da série Anatomia de Grey anunciou no final de 2019 que deixou de se considerar democrata e que agora está do lado de Trump.

A atriz Kirstie Alley mostrou apoio ao candidato republicano, igualmente através do Twitter, e também deixou claro que não gosta do candidato democrata, Joe Biden.

Celebridades contra Trump

Também há celebridades que estão contra Donald Trump e que não se inibem de demonstrá-lo, principalmente nas redes sociais.

A cantora Taylor Swift arrasou Trump e disse: “Ele sabe que não o queremos como presidente”.

Billie Eilish participou na convenção virtual do Partido Democrata dos Estados Unidos e apresentou o mais recente tema ("my future"). Mas a cantora não foi apenas apresentar um single e aproveitou para fazer um apelo ao público, em especial aos mais jovens:

"Vocês não precisam de mim para dizer que está tudo uma confusão. Donald Trump está a destruir o nosso país e tudo o que nós gostamos. Precisamos de líderes que resolvam problemas como as alterações climáticas e a covid-19 - e não negá-los. Líderes que lutem contra o racismo sistémico e a desigualdade. E isso começa votando em alguém que entende o quanto que está em risco".

Também John Legend revelou ser contra o republicano Donald Trump através da rede social Twitter. O cantor considera que o Presidente norte-americano é "uma vergonha para o país".

A cantora Lady Gaga também manifestou o seu desagrado com o candidato republicano através de uma série de tweets contra o candidato.

O mediático caso de Kanye West



O rapper norte-americano Kanye West apoiava Donald Trump, mas este ano passou a ser contra o Presidente dos Estados Unidos por classificar a presidência do republicano como "um caos".

Quanto ao sistema de planeamento familiar dos Estados Unidos, West diz ser "obra de supremacistas brancos".

Depois do apoio a Trump nas últimas eleições, o músico anunciou ser candidato à presidência dos Estados Unidos.

“Estou a conversar com especialistas, vou falar com Jared Kushner [genro de Trump], com a Casa Branca, com [o candidato democrata Joe] Biden”.

Donald Trump tem gerado muita controvérsia e são muitas as mensagens que surgem diariamente nas redes sociais. Com as declarações e decisões polémicas do candidato republicano surgem muitos comentários e, como demonstrado, nem as celebridades ficam indiferentes.

