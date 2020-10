Revista Time altera logotipo pela primeira vez na sua história

A revista norte-americana Time mudou o logotipo pela primeira vez em quase um século de existência.



Na edição especial que antecipa as presidenciais de dia 3 de novembro a revista substitui o nome por um apelo ao voto: VOTE são igualmente 4 letras, com um lettering muito semelhante ao habitual, sobre o rosto de uma mulher, com uma máscara e uma urna.

A ideia é evitar que a pandemia aumente a abstenção.

Esta é a primeira vez que a Time prescinde do logotipo na capa, em quase um século de existência. O director da revista justifica a decisão, por considerar que "poucos eventos moldarão mais o mundo do que o resultado da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos".

A ilustração é de Shepard Fairey, um artista de rua, cujo poster "Hope" ficou ligado à campanha de Barack Obama em 2008.