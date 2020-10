As eleições para as presidenciais norte-americanas são cada vez mais uma escolha entre quem desvaloriza o novo coronavírus e quem o pretende levar muito a sério.

Num comício, Donald Trump gozou com os californianos que usam máscara, Joe Biden fez uma pausa na campanha para, junto com vários especialistas de saúde, analisar a evolução da pandemia nos Estados Unidos onde todos os dias morrem 800 pessoas com covid-19.