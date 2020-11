Eleições nos EUA. "É a primeira vez que os americanos sentem que está tudo em jogo" 

Luís Costa Ribas considera que o último dia de campanha eleitoral nos Estados Unidos da América está a ser "único e sem precedentes", pois é a "primeira vez que os americanos sentem que está tudo em jogo".

O comentador da SIC diz que os apoiantes de Joe Biden acreditam que, se Donald Trump vencer, "vai ser o fim do mundo e o fim da América" como é conhecida. Já os apoiantes do atual Presidente acham que o candidato democrata é um "fantoche de forças esquerdistas".

Luís Costa Ribas afirma ainda que o país está mais dividido com estas eleições do que estava na altura da Guerra do Vietname.