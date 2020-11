Eleições nos EUA. "Há muitos americanos motivados a tirar Donald Trump da Casa Branca" 

Luís Costa Ribas considera que "há muitos americanos motivados para tirar Donald Trump da Casa Branca" e que a pandemia de covid-19 é um dos fatores.

O comentador da SIC diz que metade do eleitorado democrata vota em Joe Biden porque "gostam dele", em comparação com a outra metade que "quer se livrar de Donald Trump".

Para Luís Costa Ribas, há uma grande divisão, neste momento, nos Estados Unidos entre o eleitorado que quer acabar com "a praga de Donald Trump" e os apoiantes do atual Presidente norte-americano que querem "mais quatro anos do mesmo".

Acompanhe o especial Eleições nos EUA para mais informações.