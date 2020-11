Eleições nos EUA. Uma vila indiana a orar pela vitória de Kamala Harris

Os moradores de uma vila tâmil na Índia, onde nasceu o avô de Kamala Harris, rezaram esta terça-feira pela sua eleição como vice-presidente dos Estados Unidos, no dia em que termina a corrida eleitoral.

Thulasendrapuram, no estado de Tâmil Nadu, no sul do país, é a cidade natal do avô de Kamala Harris, um alto funcionário indiano identificado como P.V. Gopalan.

Aquela que, aos 56 anos, pode tornar-se, caso Joe Biden seja eleito para a Casa Branca, a primeira mulher negra e originária do sul da Ásia a chegar ao cargo, nasceu no estado norte-americano da Califórnia, filha de um economista jamaicano e uma indiana especialista em cancro da mama.

A mãe, já falecida, Shyamala Gopalan, levava frequentemente Kamala Harris para a Índia e falava da influência positiva do seu avô.

No templo da aldeia, cerca de 60 residentes recitaram orações, espalharam leite na estátua de Dharma Sastha, um avatar do deus hindu Ayyapa popular na Índia, e ofereceram comida.

Aijaz Rahi

Nas ruas próximas e em frente ao templo, foram instalados grandes retratos de Kamala Harris.

O entusiasmo era palpável entre os moradores, muitos dos quais esperam vê-la a tornar-se vice-presidente dos Estados Unidos.

"A vila inteira está a apoiá-la. Esperamos vê-la a vencer e é por isso que temos orações especiais neste templo" afirmou Rajeh, um dos residentes à agência francesa France-Press.

"Estamos imensamente orgulhosos por ela ser originária desta aldeia e Tamil Nadu. Quando ela vencer, queremos que visite a aldeia e venha a este templo. Até temos planos de oração especiais para ela", acrescentou outro apoiante, Aruzmozhi Sudhakar.

Kamala Harris foi a primeira mulher negra a liderar os serviços judiciários no Estado mais populoso do país quando se tornou na procuradora-geral da Califórnia, cargo que ocupou entre 2011 e 2017.

Depois disso, em 2017, tornou-se na primeira mulher com origens no sul da Ásia eleita para o Senado.