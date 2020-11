As sondagens feitas por várias empresas norte-americanas saíram, mais uma vez, derrotadas nestas eleições às presidenciais dos Estados Unidos. De acordo com Ricardo Costa, houve um erro a apontar os candidatos vencedores em cada estado e ao apontar o voto latino e negro.

Apesar do impasse em relação aos resultados, considera que as probabilidades de vitória estão, neste momento, mais do lado de Joe Biden. Porém, sublinha que tudo continua em aberto.

