Eleições nos EUA. Votos por correio podem demorar dias, mas vão ser decisivos

O impasse mantém-se nas eleições presidenciais dos Estados Unidos devido a duas grandes questões: os votos por correio que podem demorar dias a chegar e a serem contados e as diferenças mínimas entre os dois candidatos já levaram ao pedido de recontagem, que pode atrasar os resultados finais.

Na Pensilvânia, com 20 votos do Colégio eleitoral, Trump está em vantagem, mas faltam contar os votos de Pittsburgh, tendencialmente democrata,

e de alguns subúrbios que votam republicano. No Michigan, que tem 16 votos, há um empate técnico para já, mas mais de metade dos votos foram enviados por correio.

Os 16 grandes eleitores da Georgia costumam dar o voto ao partido democrata, mas neste momento Trump está à frente, um facto que pode ser temporário já que a zona urbana de Atlanta costuma ser toda azul e a contagem está bastante atrasada.

No Wisconsin, Biden acaba de garantir os 10 votos do colégio eleitoral. Trump vai pedir a recontagem.