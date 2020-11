Eleições nos EUA: a importância do Arizona, Georgia ou Nevada nas contas de Biden

Continua a incerteza nos Estados Unidos, mas o próximo Presidente pode ser conhecido ainda hoje.

Joe Biden diminuiu vantagem no Arizona, mas ainda há muitos votos por contar.

Durante a noite, o democrata somou 11 votos do colégio eleitoral com a vitória no Michigan.

Tem agora 253 dos 270 necessários para ser eleito.

Mas ainda está tudo em aberto porque a votação ainda não está fechada em 6 estados. O candidato democrata vai à frente em dois, que podem ser suficientes para garantir a eleição.

O Arizona é um desses estados, mas a corrida está renhida. Nos últimos minutos, a diferença entre os dois candidatos diminuiu mesmo.

Donald Trump continua com 213 votos no colégio eleitoral e interpôs uma ação judicial para suspender a contagem de votos na Geórgia e no Michigan, como já tinha feito na Pensilvânia.

No Wisconsin, o republicano pediu também uma recontagem dos votos.