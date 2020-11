Autoridades de Filadélfia investigam tentativa de ataque a centro onde são contados votos

A polícia norte-americana diz estar a investigar uma tentativa de ataque ao centro de convenções de Filadélfia, onde estão a ser contados os votos do estado da Pensilvânia para a eleição presidencial. Imagens aéreas mostram a polícia a deter pelo menos uma pessoa.

Trata-se de um homem suspeito de ter conduzido um carro com armas, vindo do estado vizinho da Virgínia, com planos para atacar o centro de contagem de votos.

Durante a tarde, este local, que é um ponto decisivo na definição eleitoral do próximo Presidente dos Estados Unidos, tinha sido palco de manifestações contra e a favor da contagem dos votos.

A informação da polícia foi obtida através de uma denúncia. Não houve qualquer ferido, nem acabou por haver qualquer ação violenta.