"Trump, estás despedido". Vitória de Biden é festejada nas ruas

Foram precisos quatro dias para se saber quem ganhou as eleições norte-americanas. E a festa encheu as ruas de várias cidades. Milhares de pessoas quiseram mostraram o seu apoio ao novo Presidente e, ao mesmo tempo, celebrar a saída de Donald Trump da Casa Branca.

"Foram Trump" ou "Trump, estás despedido" - uma frase utilizada durante o reallity show "The Apprentice", protagonizado por Trump - são algumas das palavras de ordem nesta celebração. À frente da Casa Branca, os apoiantes de Biden agitam bandeiras do candidato Democrata.

A vitória de Biden foi anunciada pelas 11h30 (16h30 em Lisboa), depois de serem conhecidas as previsões eleitorais para a Pensilvânia. Com este estado, Biden conseguiu alcançar uma maioria no Colégio Eleitoral, garantindo a eleição para a presidência.