Eleições nos EUA. Os líderes mundiais que reconhecem Biden e os que resistem

Quase todos os líderes já reconheceram a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. No entanto, alguns países do mundo resistem, como a China, a Rússia e a Turquia.

Já Israel, a Arábia Saudita e o Irão saudaram o novo Presidente. O Brasil e a Coreia do Norte esperam a contagem de votos. Na Europa, o ministro do interior da Estónia demitiu-se, depois do parceiro de coligação no governo ter repudiado as declarações que davam eco às acusações de fraude de Donald Trump.

