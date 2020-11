"Se Donald Trump não tivesse tratado John McCain de forma tão miserável, teria vencido o Arizona" 

O comentador da SIC destaca a vitória de Joe Biden na Geórgia, reconhecendo que há 28 anos que um candidato presidencial democrata não vencia este estado norte-americano.

Germano Almeida reconhece ainda que, se Donald Trump não tivesse tratado John McCain "de forma tão miserável", possivelmente teria vencido no Arizona.

Sobre as recontagens de votos, não acredita que vão mudar alguma coisa. Apesar do recorde de participação nas eleições, Germano Almeida fala no "pior desempenho" de um Presidente que se recandidata, desde Jimmy Carter.