Enquanto espera pelo reconhecimento de Trump, Biden faz mais nomeações presidenciais

Donald Trump continua a ignorar os apelos de Biden. Nas redes sociais, alimenta ainda a tese de fraude eleitoral. Mesmo sem provas, mantém processos judiciais para invalidar os resultados.

Na Pensilvânia, deu entrada esta terça-feira uma ação para anular a contagem final de votos e os 20 Grandes Eleitores ganhos por Biden. Na Geórgia, o secretário estadual denunciou já as pressões republicanas para ilegalizar milhares de boletins por correspondência. No Wisconsin, as autoridades do Estado controlado pelos Democratas anunciaram que não pagarão um cêntimo dos oito milhões de dólares da ação movida por Trump.

A nível internacional, revela o New York Times, o Presidente ainda em funções terá sugerido atacar a semana passada o Irão, por causa do programa nuclear. Foram os conselheiros de Trump que o fizeram mudar de ideias.

No próprio partido republicano, há outras vozes que tentam agora dissuadir Trump de anunciar até janeiro a retirada das tropas americanas do Afeganistão, do Iraque e da Somália.