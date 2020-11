Trump demite Krebs. Diz que foi incorreto ao contrariar a ideia de burla eleitoral

Donald Trump demitiu o diretor da agência que garantiu que as eleições foram as mais seguras de sempre nos Estados Unidos.

No twitter, o candidato presidencial derrotado justificou o despedimento. Explicou que Krebs foi incorreto por ter contrariado a ideia de burla eleitoral.

Chris Krebs, especialista em cibersegurança eleitoral, foi afastado no mesmo dia em que Trump anunciou a redução das tropas no Iraque e no Afeganistão, contra o próprio partido republicano.

Enquanto isto, Joe Biden, que continua em contacto com outros líderes mundiais, tem prometido um país aberto ao mundo.

O prazo para as queixas jurídicas acaba a 8 de dezembro. O Colégio Eleitoral confirma Biden a 14 de dezembro. A tomada de posse do próximo presidente dos Estados Unidos é a 20 de janeiro de 2021.