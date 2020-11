Donald Trump disse esta quinta-feira que deixará a Casa Branca se o Colégio Eleitoral oficializar Joe Biden como vencedor das eleições.

Depois de saudar os militares no estrangeiro por causa do dia de Ação de Graças, o Presidente dos Estados Unidos insistiu, no entanto, que houve fraude eleitoral e não admite ter sido derrotado.

Donald Trump não garantiu estar presente na tomada de posse de Joe Biden, admitindo quebrar uma tradição antiga.