Eleições nos EUA. Colégio Eleitoral confirma vitória de Joe Biden

O Colégio Eleitoral confirmou esta segunda-feira a vitória de Joe Biden nas presidenciais dos Estados Unidos. O Presidente eleito garante, para já, 302 dos 538 grandes eleitores.

Biden ultrapassou os votos necessários (270) depois de ter sido conhecido o resultado da Califórnia, que deu mais 55 votos do Colégio Eleitoral ao democrata. Falta apenas conhecer o resultado do Estado do Hawai, que ainda não terminou a votação, mas também foi o último Estado a começar os votos, devido à diferença do fuso horário. Representa apenas 4 votos no Colégio Eleitoral.

Com os resultados até agora divulgados, Trump não tem quase hipóteses de reverter a situação.

A cerimónia de tomada de posse de Biden enquanto o 46.º Presidente dos Estados Unidos vai ser realizada em 20 de janeiro.

O que é o Colégio Eleitoral?

O Colégio Eleitoral é o grupo de Grandes Eleitores requerido pela Constituição norte-americana para eleger o Presidente e o vice-Presidente, após as eleições que decorrem a cada quatro anos, em função da votação em cada estado.

Nas eleições de 3 de novembro, o democrata Joe Biden conseguiu os votos suficientes para garantir 306 Grandes Eleitores - bem acima dos 270 necessários para a maioria dos 538 votos no Colégio Eleitoral - contra 232 de Trump.

Contudo, cada Grande Eleitor tem a liberdade de escolher o candidato em que votará, podendo mesmo desrespeitar as indicações manifestadas pelo voto popular.