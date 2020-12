Presidente do Irão feliz com a saída do "terrorista" Trump da Presidência dos EUA

O chefe de Estado do Irão, Hassan Rohani expressou hoje a sua satisfação pelo facto de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estar a deixar o cargo, chamando-o de "terrorista" e "desprovido de princípios humanos".

"Não estamos entusiasmados com a chegada de Biden, mas certamente estamos muito felizes com a saída de Trump", disse Rohani durante a reunião semanal do Gabinete, segundo o portal oficial da Presidência iraniana.

"A partida de um homem que cometeu crimes, que era um terrorista, que não teve respeito pela nossa vacina e é desprovido de princípios humanos, para nós, é gratificante e estamos muito felizes que este tirano tenha sido derrubado", acrescentou.

O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos confirmou Joe Biden como Presidente eleito na segunda-feira e o Irão espera que o novo Governo dos EUA retorne ao seu compromisso com o Irão sobre o acordo nuclear.

Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as seis grandes potências mundiais em 2018 e impôs duras sanções contra os iranianos.

A dificil situação criada no Irão devido a essas sanções tem sido tal que as autoridades de Teerão consideram estar numa "guerra económica imposta".

Rohani reiterou que, "se hoje existe alguma pressão sobre o Irão, é por causa da arrogância que infelizmente ainda resta" do Governo Trump por algumas semanas.

"Se querem (os EUA de Biden) o caminho correto, está aberto. Se querem percorrer o caminho errado, também está aberto", disse Rohani, que voltou assim a expressar a sua esperança de que o Governo do novo Presidente seja claro sobre o que seu povo votou.

"A nação norte-americana votou no estado de direito e no compromisso com os pactos, não na anarquia e na violação de tratados. Nosso pedido é estabilidade, segurança, paz em todo o mundo e interação construtiva com todos os países. Os norte-americanos podem escolher o caminho da interação", acrescentou Rohani.