Imagens inéditas mostram assalto a um dos símbolos da democracia norte-americana

No Capitólio norte-americano decorria a cerimónia de confirmação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, mas acabou por ser adiada por motivos de segurança.

A contestação dos apoiantes de Trump levou aos confrontos com a polícia. As autoridades usaram gás lacrimogéneo para travar os manifestantes. Houve feridos que tiveram de ser assistidos no meio da multidão.

Apesar dos esforços, o Capitólio foi invadido

Do interior, chegaram imagens inéditas. Os seguranças tentaram impedir a entrada nas salas onde estavam os senadores, alguns esconderam-se nos escritórios.

Um dos manifestantes chegou à secretária da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Trump apelou à paz, mas insistiu na tese da fraude eleitoral.

A Guarda Nacional foi mobilizada com a autorização de Trump mais de duas horas depois de terem começado as primeiras manifestações.

No total, sete forças policiais começaram, depois do assalto, a restabelecer a segurança no Capitólio e nas imediações. Os meios foram reforçados durante a noite.