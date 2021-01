Pence fez o que Trump não queria e confirmou votos do colégio eleitoral 

Donald Trump promete uma transição pacífica a 20 de janeiro, mas avisa que quer tornar a "América grande outra vez".

Depois da invasão do capitólio por apoiantes de Trump, o congresso retomou os trabalhos e confirmou a eleição de Joe Biden como novo Presidente dos Estados Unidos.

A declaração de Mike Pence fica para a história como o momento da derrota de Donald Trump, num difícil processo eleitoral. O ainda vice-presidente do país fez o que Trump não queria e confirmou os votos do colégio eleitoral, que dão a vitória do candidato democrata nas presidenciais de 3 de novembro.

Apesar de todas as ações judiciais levadas a cabo pela candidatura republicana terem sido rejeitadas pelos tribunais, Donald Trump continua a insistir que os resultados são ilegais.