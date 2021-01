Biden congratula-se pela ausência de Trump da sua tomada de posse

O Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, congratulou-se esta sexta-feira com a decisão de Donald Trump de não comparecer na cerimónia da sua tomada de posse, que ocorre no dia 20 de janeiro.

"É uma boa decisão", afirmou o democrata, citado pela AFP, acrescentando que o vice-Presidente, Mike Pence, será "bem-vindo".

O Congresso ratificou na quinta-feira a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

O vice-Presidente, o republicano Mike Pence, validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para o republicano Donald Trump, no final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes do Presidente cessante.